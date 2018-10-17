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Граждан России предупредили о вспышке кори на Украине и в Европе
17 октября 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Граждан Российской Федерации предупредили о вспышке кори на территории Украины и Европы. Соответствующую информацию в среду, 17 октября, предоставила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В Европе к настоящему моменту зафиксированы 53 тысячи случаев заболевания корью. Данный показатель (учитываются данные за 9 месяцев 2018 года) выше, чем за предыдущие девять лет. Как отмечает РИА "Новости", на территории Украины выявлены 30 тысяч случаев.
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