Граждан России предупредили о вспышке кори на Украине и в Европе

Граждан Российской Федерации предупредили о вспышке кори на территории Украины и Европы. Соответствующую информацию в среду, 17 октября, предоставила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В Европе к настоящему моменту зафиксированы 53 тысячи случаев заболевания корью. Данный показатель (учитываются данные за 9 месяцев 2018 года) выше, чем за предыдущие девять лет. Как отмечает РИА "Новости", на территории Украины выявлены 30 тысяч случаев.