Замглавы внешней разведки СБ Украины подозревают в госизмене

Заместитель главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергей Семочко подозревается в государственной измене. СБУ возбудила уголовное дело в отношении высокопоставленного силовика последователи после выхода статьи, в которой говориться о вымогательстве и получении Семочко денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа, - сообщает "Свободная пресса".

На официальной странице СБУ в Facebook сообщается: "СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье "госизмена" проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.

Украинские журналисты обратили внимание, что семья второго украинского разведчика владеет недвижимостью и имуществом, стоимость которых не соответствует их доходам. Журналисты узнали о трех его домах в Конча-Заспе стоимостью $8 миллионов и о перелетах его падчерицы по маршруту Одесса-Киев на чартерном вертолете за $6 тысяч. Кроме этого, им удалось узнать о российском гражданстве всех родственников Семочко.

По данным СБУ, правоохранительные органы намерены привлечь журналистов к изучению изложенных в расследовании фактов.