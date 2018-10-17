Стало известно о новых боях в Донбассе и потерях противостоящих ополчению ВСУ

В Донбассе произошли новые боестолкновения, в результате которых украинская армия понесла потери. Соответствующие данные распространил пресс-центр штаба силовой операции Киева в регионе.

На странице штаба в Facebook сообщается, что в понедельник под огнем ополчения погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, трое ранены. Подробности случившегося не раскрываются.

Волонтеры, оказывающие помощь ВСУ, в свою очередь, проинформировали в соцсетях, что на территории Луганской области снайпер-ополченец ликвидировал старшего сержанта, служившего в одном из соединений армии, дислоцированных в зоне конфликта.

Накануне сообщалось, что в Киеве раскрыли сведения о небоевых потерях силовиков, противостоящих народным республикам Донбасса. Согласно оценке главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, данная статистика является «ужасной».