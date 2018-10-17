Трамп считает политику ФРС главной угрозой для своей работы президентом
17 октября 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп считает политику повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС), главной угрозой для своей успешной работы на посту главы Белого дома.
В интервью Fox Business Трамп объяснил, что ФРС темпами повышения процентной ставки угрожает его деятельности.
В США ФРС выполняет центробанка. Американский лидер сожалеет, что эта независимая структура ему не подчиняется, он не имеет рычагов давления на нее. Трамп подчеркнул, что не может никого винить в этом, так как он и назначал руководителей ФРС. По его словам, в некоторых назначенных им людях он разочаровался.
Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.
ФРС недавно повысила ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25 процента годовых с 1,75-2 процентов годовых).
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