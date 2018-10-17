Трамп считает политику ФРС главной угрозой для своей работы президентом

Президент США Дональд Трамп считает политику повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной системой (ФРС), главной угрозой для своей успешной работы на посту главы Белого дома. Путин призвал увеличить зарплаты и доходы россиян

В интервью Fox Business Трамп объяснил, что ФРС темпами повышения процентной ставки угрожает его деятельности.

В США ФРС выполняет центробанка. Американский лидер сожалеет, что эта независимая структура ему не подчиняется, он не имеет рычагов давления на нее. Трамп подчеркнул, что не может никого винить в этом, так как он и назначал руководителей ФРС. По его словам, в некоторых назначенных им людях он разочаровался.

Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.

ФРС недавно повысила ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25 процента годовых с 1,75-2 процентов годовых).