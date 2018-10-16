Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств и перестрелок. Соответствующую информацию во вторник, 16 октября, предоставили в Департаменте полиции американского города.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что не только полицейские, но также и все жители Нью-Йорка могут гордиться этим достижением, говорится на страничке департамента в социальной сети Twitter.

Сообщается, что до этого подобный "спокойный" уикенд в городе был зафиксирован в 1993 году. В полиции, однако, отмечают, что такой показатель отнюдь не свидетельствует о внезапном снижении уровня преступности в мегаполисе – это скорее исключение из правил.