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Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств
16 октября 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств и перестрелок. Соответствующую информацию во вторник, 16 октября, предоставили в Департаменте полиции американского города.
Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что не только полицейские, но также и все жители Нью-Йорка могут гордиться этим достижением, говорится на страничке департамента в социальной сети Twitter.
Сообщается, что до этого подобный "спокойный" уикенд в городе был зафиксирован в 1993 году. В полиции, однако, отмечают, что такой показатель отнюдь не свидетельствует о внезапном снижении уровня преступности в мегаполисе – это скорее исключение из правил.
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