Раскрыта информация о мизерных зарплатах медиков в самопровозглашенной ДНР

Один из Telegram-каналов опубликовал данные центра занятости. Там ищут врача-хирурга в Донецке на зарплату в 4 901 рубль. При этом дворнику центр занятости предложил зарплату в 5 000 рублей.

Комментарием к иллюстрации стала запись: «Неплохую прибавку медики от Пушилина получат (список вакансий республиканского центра занятости)».

Официальный портал донецкого центра занятости эту информацию подтверждает. Там действительно ищут врача-хирурга. Зарплату ему такую и предлагают: 4 901 рубль. А зарплата дворников в Донецке колеблется в пределах 3 183 — 6 000 рублей.

Накануне администрация официального Донецка распространила новость о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Обещается, что это произойдет 1 ноября.