//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе
- Что делят Денис и Дарья Глушаковы?
- Собчак познакомила Матильду Шнурову с мужчиной
- В сети раскритиковали наряд Волочковой: без колготок, зато в шубе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Раскрыта информация о мизерных зарплатах медиков в самопровозглашенной ДНР
16 октября 2018, 14:08 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Один из Telegram-каналов опубликовал данные центра занятости. Там ищут врача-хирурга в Донецке на зарплату в 4 901 рубль. При этом дворнику центр занятости предложил зарплату в 5 000 рублей.
Комментарием к иллюстрации стала запись: «Неплохую прибавку медики от Пушилина получат (список вакансий республиканского центра занятости)».
Официальный портал донецкого центра занятости эту информацию подтверждает. Там действительно ищут врача-хирурга. Зарплату ему такую и предлагают: 4 901 рубль. А зарплата дворников в Донецке колеблется в пределах 3 183 — 6 000 рублей.
Накануне администрация официального Донецка распространила новость о повышении зарплат бюджетникам на 10%. Обещается, что это произойдет 1 ноября.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Ветеран международной ЧВК ошибся с указаниями на недостатки охраны Захарченко
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Владимир Познер ответил на извечный вопрос, почему в России столько бедных?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Наука
//Общество
//live
«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»
//Новости партнеров
//Общество
//Наука
//Новости СМИ2
//В мире
Киевский эксперт назвал вероятного нового союзника Украины в «войне» с Россией
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов
//В мире
Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств
//Политика
Песков о разрыве РПЦ и Константинополя: "Мы надеемся, мудрость восторжествует"
В Калининграде посетительница расплатилась в кафе деньгами из "банка приколов"
//Общество
Скоропостижно умер глава Карельского ПФ, предлагавший работать до 80 лет
//В мире
//В мире
Расшифрованы «послания Запада» о принуждении Киева к наступлению на ДНР и ЛНР
//Общество
Санитары психбольницы сняли на видео издевательства над пожилым пациентом
//В мире
Кадыров прокомментировал танец Макрона и Пашиняна под армянскую музыку
//Общество
В Череповце умер 32-летний принц Нигерии, вдовой стала 50-летняя женщина
//В мире
Эксперт: Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию