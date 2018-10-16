Обнародовано видео из уничтожившего дрон ополченцев Донбасса украинского Ми-24

В интернете появилось видео, снятое в кабине украинского вертолета Ми-24, который сбил в небе над Донбассом дрон ополченцев. Ролик разместил в социальной сети Facebook пресс-центр штаба силовой операции Киева в регионе.

Из описания к опубликованным кадрам следует, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен в районе расположенного в Луганской области города Лисичанска, который контролируют украинские власти. Согласно утверждению представителей штаба, сбитый дрон выполнял разведку.

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между ополченцами и соединениями украинской армии. Ранее сегодня сообщалось, что в соседнем государстве раскрыли детали вероятного «хорватского сценария» завоевания Киевом самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Заявление по этой теме сделал аналитик Григорий Перепелица.