Странную бутылку водки принес один из местных жителей, который съездил на территорию Украины. Мужчина приобрел ее в магазине.

Бутылка была маркирована украинской акцизной маркой. Еще одна наклейка сообщала покупателю о том, что поставщиком продукции стала фирма с донецкой пропиской. В адресной строке импортера на ярлыке была указана ДНР.

По словам местных жителей, которые бывают на украинской территории, в прифронтовой зоне на подконтрольной Украине территории на прилавках магазинов можно найти продукцию из ДНР. Предположительно ее завозят контрабандисты.