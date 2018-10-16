На Украине появилась водка из ДНР (ФОТО)
16 октября 2018, 09:31 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Странную бутылку водки принес один из местных жителей, который съездил на территорию Украины. Мужчина приобрел ее в магазине.
Бутылка была маркирована украинской акцизной маркой. Еще одна наклейка сообщала покупателю о том, что поставщиком продукции стала фирма с донецкой пропиской. В адресной строке импортера на ярлыке была указана ДНР.
По словам местных жителей, которые бывают на украинской территории, в прифронтовой зоне на подконтрольной Украине территории на прилавках магазинов можно найти продукцию из ДНР. Предположительно ее завозят контрабандисты.
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