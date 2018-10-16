Добкин: Украина переживает «церковный сепаратизм» из-за Порошенко
16 октября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что сейчас Украина переживает «церковный сепаратизм».
Ответственность за это нардеп возложил на украинского президента Петра Порошенко.
Михаил Добкин заявил, что украинские власти «набрались наглости» вмешиваться в дела церкви и диктовать там свою «политическую линию», - передает телеканал Newsone. По мнению украинского парламентария, президент Порошенко «разрушает» ту церковь, которая ему не нравится. «Происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины», — цитирует Добкина Газета.ру.
Депутат Верховной рады Михаил Добкин отметил, что при этом, на Украине преследуются любые другие проявления сепаратизма.
Глава МИД Украины Павел Климкин ранее обвинил Русскую православную церковь (РПЦ) в том, что она является «раскольником» мирового православия.
Напомним, Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что в связи с разрывом отношений с КПЦ прихожане не смогут совершать таинство Святого причастия, а священники – совершать совместные литургии в храмах Константинопольского патриархата.
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