Добкин: Украина переживает «церковный сепаратизм» из-за Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что сейчас Украина переживает «церковный сепаратизм».

Ответственность за это нардеп возложил на украинского президента Петра Порошенко. РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом‍

Михаил Добкин заявил, что украинские власти «набрались наглости» вмешиваться в дела церкви и диктовать там свою «политическую линию», - передает телеканал Newsone. По мнению украинского парламентария, президент Порошенко «разрушает» ту церковь, которая ему не нравится. «Происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины», — цитирует Добкина Газета.ру.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин отметил, что при этом, на Украине преследуются любые другие проявления сепаратизма.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее обвинил Русскую православную церковь (РПЦ) в том, что она является «раскольником» мирового православия.

Напомним, Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви.



Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что в связи с разрывом отношений с КПЦ прихожане не смогут совершать таинство Святого причастия, а священники – совершать совместные литургии в храмах Константинопольского патриархата.