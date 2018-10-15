Дружба с Путиным важна для безопасности Израиля, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая сегодня зимнюю сессию Кнессета (парламента), заявил, что очень высоко ценит дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным. Я очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение. Это позволяет нам справляться со сложнейшими вызовами в нашем регионе. Эта связь важна для безопасности израильского государства», - заявил израильский премьер-министр на открытии зимней сессии парламента Израиля.

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о личной встрече в ближайшее время. Сейчас этот вопрос прорабатывается, точные сроки пока неизвестны, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Планирующаяся встреча Путина и Нетаньяху станет первой после гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября, вину за гибель которого Минобороны РФ возложило на ВВС Израиля, сообщает ТАСС.