В Италии нашли скелет заколдованного ребенка V века
15 октября 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Во время археологических раскопок в итальянском регионе Умбрия ученые нашли останки десятилетнего ребенка. Он жил в середине V века нашей эры.
Ученые рассказали, что в средние века на этом кладбище хоронили в основном маленьких детей, которые умерли от малярии, пишет Ридус.
"Все останки найдены на месте заброшенной римской виллы, которая была первоначально построена в конце первого века до н. э. Ранее считалось, что это место захоронения исключительно младенцев и совсем маленьких детей", - пояснили ученые.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес