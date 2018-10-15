В Италии нашли скелет заколдованного ребенка V века

Во время археологических раскопок в итальянском регионе Умбрия ученые нашли останки десятилетнего ребенка. Он жил в середине V века нашей эры.

Ученые рассказали, что в средние века на этом кладбище хоронили в основном маленьких детей, которые умерли от малярии, пишет Ридус.

"Все останки найдены на месте заброшенной римской виллы, которая была первоначально построена в конце первого века до н. э. Ранее считалось, что это место захоронения исключительно младенцев и совсем маленьких детей", - пояснили ученые.