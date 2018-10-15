Озвучен прогноз о грозящей опасными последствиями России новой войне на Украине

На Украине в обозримом будущем вспыхнет религиозная война, которая грозит России опасными последствиями. Такой прогноз озвучил священнослужитель Олег Трофимов, покинувший соседнее государство после переворота в Киеве 2014 года.

По словам Трофимова, решение Константинопольского патриархата наделить автокефальным статусом украинскую церковь спровоцирует кровавые столкновения между проживающими в стране верующими. При этом последствия этого противостояния могут затронуть и Россию.

Священник в разговоре с «ПолитНавигатором» обратил внимание на то, что на территории РФ действует ряд православных организаций, которые не подчиняются Московскому патриархату. В случае предоставления Киеву автокефалии раскол между РПЦ и данными структурами усугубится, предрек Олег Трофимов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал независимую церковь в числе «раздражающих» Москву украинских «брендов».