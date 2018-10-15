СМИ сообщили о принятии властями США курса на уничтожение республик Донбасса

Администрация Соединенных Штатов взяла курс на уничтожение воюющих с Киевом Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в материале, выложенном российскими интернет-СМИ.

Сайт infox.ru пишет, что недавно Курт Волкер, занимающий пост спецпредставителя Госдепартамента по Украине, негативно высказался о предложении Москвы создать миссию ООН для охраны международных наблюдателей, работающих в зоне конфликта в Донбассе. Российские дипломаты в ответ на это заявили, что целью деятельности Волкера является разрушение минских соглашений. В процитированной публикации отмечается, что поведение представителя Госдепа свидетельствует о принятии Вашингтоном курса на уничтожение ДНР и ЛНР.

Издание также обращает внимание на агрессивную риторику Петра Порошенко – на минувшей неделе украинский президент разрешил армии страны использовать против ополченцев Донбасса все виды оружия. Киевские силовики перейдут к наступательным действиям, если получат соответствующую «отмашку» из США, подчеркивается в материале.