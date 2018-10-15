В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью

В Австралии на днях кенгуру жестоко избил семью, состоящую из трех человек, которая подкармливала животное. Происшествие случилось в тот день, когда мужчина в очередной раз принес "питомцу" еду.

По неустановленной причине животное набросилось на человека. Ему на помощь подоспели жена и сын, однако кенгуру нанес травмы и им, передает "Свободная пресса".

Известно, что женщина получила удар в грудную клетку, вследствие чего у нее сломались несколько ребер. У ее мужа зафиксированы множественные рваные раны. Сын пары пострадал меньше родителей, ему оказали первую помощь прямо на месте.

Не исключено, что животное повело себя так агрессивно из-за того, что наступил сезон спаривания.