В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью
15 октября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Австралии на днях кенгуру жестоко избил семью, состоящую из трех человек, которая подкармливала животное. Происшествие случилось в тот день, когда мужчина в очередной раз принес "питомцу" еду.
По неустановленной причине животное набросилось на человека. Ему на помощь подоспели жена и сын, однако кенгуру нанес травмы и им, передает "Свободная пресса".
Известно, что женщина получила удар в грудную клетку, вследствие чего у нее сломались несколько ребер. У ее мужа зафиксированы множественные рваные раны. Сын пары пострадал меньше родителей, ему оказали первую помощь прямо на месте.
Не исключено, что животное повело себя так агрессивно из-за того, что наступил сезон спаривания.
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