В одном из американских изданий появился материал, в котором сообщается о "провале" США в Сирии. Согласно данным автора статьи, в настоящий момент президенту САР Башару Асаду ничто не угрожает.

Обозреватель National Interest Дуг Бэндоу подчеркнул, что находился в Сирии в течение недели, поэтому может рассказать, как ситуация складывается на самом деле. В Дамаске, где проживает вся элита страны, повсюду находятся правительственные здания и работают силы безопасности. Более того, едва ли не на каждой улице можно увидеть изображение Асада. Что касается местных жителей, то они смотрят в будущее довольно оптимистично.

Журналист отметил, что США рассчитывали на уход президента Сирии с поста, но этого не случилось, поскольку у политика много сторонников. Бэндоу также заявил, что американские власти не имеют никакого права занимать чужую территорию и дробить ее на части. Более того, Штаты не могут заставить Россию и Иран покинуть САР.

Таким образом, как пишет обозреватель, Башар Асад одержал уверенную победу над своими противниками.