Видео, как водопад стал течь в обратном направлении‍ из-за шторма

В Шотландии очевидец заснял на видео, как шторм «Каллум», обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставил водопад течь в обратном направлении. Удивительное явление можно было наблюдать на острове Скай.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как вода падает не вниз, а вверх. Местные власти были вынуждены из-за шторма эвакуировать несколько рыбацких деревень. Скорость ветра в некоторых местах достигала 112 километров в час, древние скалы не выдерживали напора стихии.

Синоптики предупреждают жителей о желтом уровне опасности на юге Шотландии. Наводнения могут прийти в Уэльс.