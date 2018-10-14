Видео, как водопад стал течь в обратном направлении из-за шторма
14 октября 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Шотландии очевидец заснял на видео, как шторм «Каллум», обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставил водопад течь в обратном направлении. Удивительное явление можно было наблюдать на острове Скай.
На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как вода падает не вниз, а вверх. Местные власти были вынуждены из-за шторма эвакуировать несколько рыбацких деревень. Скорость ветра в некоторых местах достигала 112 километров в час, древние скалы не выдерживали напора стихии.
Синоптики предупреждают жителей о желтом уровне опасности на юге Шотландии. Наводнения могут прийти в Уэльс.
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