В Нидерландах заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд воскресенье, 14 октября, заявила об имеющихся доказательствах кибервойны с Россией. "Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17", – заявила Анк Бейлевельд.

Глава Минобороны Нидерландов в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL положительно ответила на вопрос о том, идет ли кибервойна с Россией. Как сказала Анк Бейлевельд, "люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь". Она заявила, что происходящее "представляет опасность", поэтому европейские и международные организации принимают дополнительные меры, увеличивается финансирование спецслужб.

Бейлевельд подчеркнула, что у Нидерландов есть специальное управление по защите от угроз в киберпространстве, которое может действовать на международном уровне.