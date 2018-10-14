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В Британии комитет по экологии посетила белка
14 октября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Один из сотрудников администрации города Лондона снял на видео белку, которая появилась в комнате заседаний на мероприятии, организованном экологическим комитетом парламента города.
В ходе обсуждения влияния аэропорта Хитроу на экологию прилегающих территорий в зал вбежала белка. Об этом сообщили в Twitter администрации британской столицы.
По словам участников совещания, грызун несколько раз обеспокоенно забегал в помещение, а затем покидал его. Причем повторилась эта процедура не менее шести раз.
Советник партии зеленых Каролайн Рассел предположила, что таким образом пушистая гостья решила проконтролировать принимаемые в мэрии решения по окружающей среде.
Stealth #Squirrel steals spotlight at #AssemblyEnv ???????? pic.twitter.com/HMQ6wV5Zh0— London Assembly (@LondonAssembly) 11 октября 2018 г.
Extra guest at @LondonAssembly Environment Committee today. Made chairing interesting. The Squirel contributed rather high pitched views on climate change. https://t.co/VDmjqvsmj7— Caroline Russell (@CarolineRussell) 11 октября 2018 г.
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