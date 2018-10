В Британии комитет по экологии посетила белка

Один из сотрудников администрации города Лондона снял на видео белку, которая появилась в комнате заседаний на мероприятии, организованном экологическим комитетом парламента города.

В ходе обсуждения влияния аэропорта Хитроу на экологию прилегающих территорий в зал вбежала белка. Об этом сообщили в Twitter администрации британской столицы.

По словам участников совещания, грызун несколько раз обеспокоенно забегал в помещение, а затем покидал его. Причем повторилась эта процедура не менее шести раз.

Советник партии зеленых Каролайн Рассел предположила, что таким образом пушистая гостья решила проконтролировать принимаемые в мэрии решения по окружающей среде.





Extra guest at @LondonAssembly Environment Committee today. Made chairing interesting. The Squirel contributed rather high pitched views on climate change. https://t.co/VDmjqvsmj7