Тимошенко сравнила армию Украины с явлением Богородицы

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко посетила Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. Православные отмечают великий праздник Покрова Богородицы

По словам бывшего премьер-министра Незалежной, в храме она молилась за мир, за здоровье украинских воинов, за Единую поместную украинскую церковь.

Тимошенко отметила, что рождение украинской армии в те дни, когда "враг ступил на святую землю" Украины - это настоящее рукотворное чудо.

По ее словам, появление украинских героев и их становление на защиту Незалежной потрясает не менее, чем явление Пресвятой Богородицы над Константинополем.

"И поэтому очень символично и правильно, что именно на Покров мы празднуем День украинского казачества, День защитников и защитниц Отечества", - отметила Тимошенко.