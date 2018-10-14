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Порошенко перечислил раздражающие Москву украинские "бренды"
14 октября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко перечислил три основных «украинских бренда», от которых, как он уверен, «сейчас больше всего корчит Москву». Это ВСУ, Нацгвардия и автокефальная церковь.
«Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины», - заявил Порошенко в своем твиттере.
Ранее Порошенко назвал решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви «победой над московскими демонами». Поздравляя соотечественников с этим «абсолютно грандиозным историческим событием», Порошенко заявил о «падении Третьего Рима как концептуальной заявки Москвы на мировое господство».
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