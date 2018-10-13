Опубликовано видео падения снаряда ВСУ на школу в Лисичанске
13 октября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Ракета украинских силовиков накануне упала на территории общеобразовательной школы №27 в городе Лисичанск Луганской области. Информацию предоставил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, это произошло из-за непрофессионализма киевских силовиков, проводивших учения с боевой стрельбой из комплекса «Оса». Условные цели противника учились поражать военные зенитно-ракетного дивизиона 53-й бригады ВСУ.
Информации о пострадавших, к счастью, нет.
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