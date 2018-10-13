В Совфеде порекомендовали украинскому министру испытать войну на себе
13 октября 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Совете Федерации порекомендовали министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну испытать на себе, что такое война. Соответствующее предложение выдвинул в субботу сенатор Франц Клинцевич.
Российский политик убежден, что Киеву следует предоставить Омеляну возможность "перейти от теории к практике", дать ему в руки автомат и отправить на передовую в Донбасс. "Чтобы он на собственной шкуре испытал войну", – передает РИА "Новости" слова Франца Клинцевича.
Напомним, ранее Омелян в ответ на вопрос журналиста, что делать украинцам, которые по тем или иным причинам вынуждены ездить в Россию, ответил, что им следует надеть военную форму, взять оружие и начать воевать.
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