В Совфеде порекомендовали украинскому министру испытать войну на себе

В Совете Федерации порекомендовали министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну испытать на себе, что такое война. Соответствующее предложение выдвинул в субботу сенатор Франц Клинцевич.

Российский политик убежден, что Киеву следует предоставить Омеляну возможность "перейти от теории к практике", дать ему в руки автомат и отправить на передовую в Донбасс. "Чтобы он на собственной шкуре испытал войну", – передает РИА "Новости" слова Франца Клинцевича.

Напомним, ранее Омелян в ответ на вопрос журналиста, что делать украинцам, которые по тем или иным причинам вынуждены ездить в Россию, ответил, что им следует надеть военную форму, взять оружие и начать воевать.