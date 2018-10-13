Влиятельная британская газета The Independent сделала важное заявление по "делу Скрипалей". Журналисты признают, что в расследовании отравления экс-полковника ГРУ и его дочери много неясного.

Автор материала берет слово "отравление" в кавычки и отмечает, что это всего лишь выражение британского премьер-министра Терезы Мэй. В издании подчеркивется, что расследование длится семь месяцев, однако никакой информации о судьбе главных действующих лиц данной "драмы" нет.

В The Independent считают, что единственным неопровержимым фактом в этом деле является место действия – Солсбери. Остальное же, как и причастность России к случившемуся, является домыслами.

Автор статьи убежден, что дверная ручка, столик в кафе, скамейка, кот Скрипалей, флакон из под духов и чемодан с гречкой не могут быть доказательствами участия Москвы в отравлении.