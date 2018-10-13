Влиятельное британское издание сделало неожиданное заявление о "деле Скрипалей"
13 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Влиятельная британская газета The Independent сделала важное заявление по "делу Скрипалей". Журналисты признают, что в расследовании отравления экс-полковника ГРУ и его дочери много неясного.
Автор материала берет слово "отравление" в кавычки и отмечает, что это всего лишь выражение британского премьер-министра Терезы Мэй. В издании подчеркивется, что расследование длится семь месяцев, однако никакой информации о судьбе главных действующих лиц данной "драмы" нет.
В The Independent считают, что единственным неопровержимым фактом в этом деле является место действия – Солсбери. Остальное же, как и причастность России к случившемуся, является домыслами.
Автор статьи убежден, что дверная ручка, столик в кафе, скамейка, кот Скрипалей, флакон из под духов и чемодан с гречкой не могут быть доказательствами участия Москвы в отравлении.
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