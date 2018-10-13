В КНДР сообщили о намерении развивать отношения с Россией

Глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ен Хо сделал важное заявление. По словам дипломата, власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Российской Федерацией.

Как уточняет посольство России в КНДР на официальной страничке в социальной сети Facebook, корейская сторона настроена решительно и планирует наращивать связи с нашей страной в будущем году. Ли Ен Хо также подчеркнул, что северокорейское руководство высоко ценит то, что РФ поддерживает искренние усилия Пхеньяна в вопросе обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

Напомним, что 70-летие со дня заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между странами будет отмечаться в 2019 году.