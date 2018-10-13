Хиллари Клинтон утратила доступ к секретной информации

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат на пост президента страны Хиллари Клинтон лишена доступа к секретной информации. Соответствующие данные утром в субботу предоставили в Госдепартаменте.

Известно, что Хиллари Клинтон сама направила властям США запрос о лишении ее доступа к секретным документам. Кроме того, подобное право утратила и помощница политика Шерил Майлз, передает РИА "Новости". В Госдепе порекомендовали обращаться за более полными комментариями в офис Клинтон.

Напомним, три года назад обладание Клинтон доступом к тайной информации стало причиной масштабного скандала и даже расследования ФБР. Политик тогда якобы поставила под угрозу нацбезопасность США.