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Хиллари Клинтон утратила доступ к секретной информации
13 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший госсекретарь США и экс-кандидат на пост президента страны Хиллари Клинтон лишена доступа к секретной информации. Соответствующие данные утром в субботу предоставили в Госдепартаменте.
Известно, что Хиллари Клинтон сама направила властям США запрос о лишении ее доступа к секретным документам. Кроме того, подобное право утратила и помощница политика Шерил Майлз, передает РИА "Новости". В Госдепе порекомендовали обращаться за более полными комментариями в офис Клинтон.
Напомним, три года назад обладание Клинтон доступом к тайной информации стало причиной масштабного скандала и даже расследования ФБР. Политик тогда якобы поставила под угрозу нацбезопасность США.
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