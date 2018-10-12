В Верховной Раде назвали уязвимое место армии Украины в случае войны с Россией

В случае военного конфликта с Российской Федерацией Вооруженные силы Украины могут остаться без боеприпасов за несколько часов. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Андрей Ильенко.

Парламентарий отметил, что склады ВСУ никак не защищены. Если начнется война, Россия быстро уничтожит данные объекты, отметил Ильенко. Чтобы не допустить реализации такого сценария, Украине нужно создать подземные хранилища боеприпасов, процитировало депутата ФБА «Экономика сегодня».

Ранее на текущей неделе произошли взрывы и пожар на украинских военных складах, расположенных под Черниговом. Возгорание сняли на видео с воздуха.