Претендентка на должность постпреда США при ООН не приняла предложение Трампа

Бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Дина Пауэлл категорически отказалась занять пост постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.

Источники утверждают, что Трамп связался с Пауэлл по телефону и обсудил с ней возможность назначения на эту должность. Как сообщает портал "Газета.Ru", политик призналась, что польщена подобным предложением, однако хочет по-прежнему работать в инвестиционном банке Goldman Sachs Group.

В настоящий момент, по информации Reuters, президент США рассматривает на пост постпреда страны при ООН посла Штатов в Канаде Келли Крафт, а также главу американского МВД Райана Зинке.