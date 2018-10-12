В странах Европы министрами обороны назначают женщин. Что бы это значило?

В ряде стран Европы министрами обороны являются женщины. Кто эти дамы? По какому принципу им досталась сверхответственная, прямо скажем – неженская – должность министра обороны страны? Какими мотивами руководствовались их назначенцы? И как «женское главнокомандование» воспринимается солдатами, офицерами – мужчинами и гражданским обществом?



У войны не женское лицо

Женщины в погонах – воспринимаются… как нечто неадекватное, неправильное, как форс-мажор, как ЧП (если уж даже женщины, хранительницы домашнего очага и уюта, примеряют солдатское (офицерское) обмундирование – значит, дела обстоят совсем плохо). Это наше, российское, массовое восприятие. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины…»

А вот в других странах обстоит иначе.



Германия

Женщина – министр обороны: Урсула Гертруда фон дер Ляйен. С 2005 по 2009 год она возглавляла министерство по делам семьи, с 2009 года по 2013-й – работала министром труда и социальных вопросов. На посту министра обороны Германии – с 2013 года. Урсула фон дер Ляйен – дочь Эрнста Альбрехта, видного политика Христианско-демократического союза Германии (ХДС), а также бывшего премьер-министра Нижней Саксонии.

Урсула родилась в Икселе в Брюсселе в 1958 году, (там в Европейской комиссии работал её отец, к 1969 году он дослужился до должности генерального директора), и жила в Бельгии, пока ей не исполнилось 13 лет. В 1971 году семья переехала в Лерте в Ганновере.

Урсула фон дер Ляйен является потомком барона Людвига Кнопа, торговца хлопком из города Бремен, представителя обедневшего купеческого рода, который в 18-летнем возрасте переехал в Россию. В Российской Империи он открыл хлопчатобумажные мануфактуры во многих городах, за что 6 мая 1877 года Император России Александр II пожаловал ему титул барона за большой вклад в развитие российской текстильной промышленности.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет одну из самых мощных армий НАТО, вооруженные силы ФРГ. А по профессии дама… гинеколог. К тому же она – мать семерых детей! И вот сейчас её задача - оборона страны!

Суперняня - так называют соотечественники фрау фон дер Ляйен - сразу же начала бурную деятельность: в первую очередь, она стала интересоваться повседневной жизнью солдат, обстановкой в казармах, наличием яслей для матерей, отпусками.

…Ну что же, весьма по-женски. Других-то проблем в армии и нет?

Испания

Мария Маргарита Ро́блес Ферна́ндес, министр обороны Испании с 7 июня 2018 года.

Родилась в Леоне в 1956 году. Испанский юрист, судья и политик.

Маргарита Роблес — дочь адвоката. С 12 лет проживала с семьёй в Барселоне. Изучала юриспруденцию в Барселонском университете. Начала судебную карьеру в 1981 году. В 26 лет была назначена судьёй в Балагере в провинции Льейда, позднее работала также в Сан-Фелиу-де-Льобрегат и Бильбао. В возрасте 34 лет возглавила суд провинции Барселона. По своим взглядам была близка Испанской социалистической рабочей партии, в 1993 году была назначена субсекретарём министерства юстиции Испании. В 1994—1996 годах Роблес занимала должность секретаря министерства внутренних дел Испании при министре Хуане Альберто Бельоче. С сентября 2008 по декабрь 2013 года являлась членом Генерального совета судебной власти. Маргарита Роблес состоит в ассоциации «Судьи за демократию» и активно участвует в её работе.

В мае 2016 года стало известно, что Маргарита Роблес займёт вторую строчку вслед за Педро Санчесом в списке ИСРП по Мадриду на парламентских выборах 26 июня. Маргарита Роблес была среди тех пятнадцати депутатов, которые проголосовали против кандидатуры Мариано Рахоя на пост председателя правительства Испании 29 октября 2016 года. 18 июня 2017 года по результатам XXXIX съезда ИСРП Маргарита Роблес была избрана пресс-секретарём парламентской группы социалистов в Конгрессе депутатов.

6 июня 2018 года Маргарита Роблес была назначена министром обороны Испании в правительстве Педро Санчеса.

Чехия

Чехия в последние годы прославилась сразу двумя назначениями женщин на пост министра обороны. С 2007 по 2009 это кресло занимала… бывшая джазовая певица Власта Парканова. Она «прославилась» как ярая сторонница размещения американской ПРО в Польше и Чехии. На посту министра обороны страны она пробыла всего лишь 2 года.

Потом армией Чехии руководила Каролина Пик. Всего за неделю работы в должности минобороны эта женщина умудрилась вызвать ненависть у всего генералитета Чехии, и даже у президента страны. Первым делом она уволила 3 высокопоставленных сотрудников военного ведомства, в числе которых был и ее первый заместитель - генерал Властимил Писек, популярный в войсках. К тому же хороший друг президента… Когда Каролина Пик начала всех увольнять, Властимил Писек и его коллеги в погонах нажали на нужные рычаги в правительстве и - через 8 дней работы дамочку уволили. Однако, её это ничуть не расстроило. Освободив кресло министра обороны, Каролина Пик тут же снялась в купальнике для мужского журнала.



Япония

Даже консервативная Япония не осталась в стороне от таких сомнительных «прогрессивных» нововведений и осмелилась доверить пост министра обороны женщине.

Итак, знакомимся - Юрико Коикэ. В 2007 году она возглавила военное ведомство островного государства, но продержалась на руководящей должности один месяц. Юрико Коикэ была вынуждена подать в отставку в связи со скандалом, связанным с утечкой секретных сведений об американской противоракетной системе "Иджис"…

Сама Юрико Коикэ – в прошлом популярная телеведущая - как-то даже призналась, что ее главная проблема – не как командовать генералами-мужчинами, а что надеть для строевого смотра. А что? Она очень элегантно смотрелась на этом посту!

Албания

Мими Кодели. Однажды на посту министра обороны дебютировала в качестве актрисы на сцене театра Тираны в спектакле «Семь». Эксперты шутят, что если бы на Албанию напала вражеская армия во время репетиций, то захватила бы страну без единого выстрела.



Нидерланды

Жанин Хеннис-Пласшерт. После ее назначения выяснилось, что треть всех военнослужащих голландской армии… профнепригодны. Некоторые – по уровню подготовки, другие – по состоянию здоровья. Хозяйственная и экономная женщина старалась сократить расходы на закупку современного оружия. Жанин даже расформировала два танковых батальона. Министр обороны Нидерландов явно не любила все, что связано с войной. Она даже вернула из Турции голландские зенитно-ракетные комплексы Патриот, которые по соглашению НАТО располагались на границе с Сирией.



Франция

Мишель Аллио-Мари - экс-министр обороны Франции – любит выглядеть идеально. Сограждане её величали и «Гретой Гарбо» - за пристрастие к элегантным нарядам, и «экстремальным министром» - за прыжки с парашютом… А из министерского кресла госпожа Аллио-Мари вылетела за то, что злоупотребила служебным положением.

Тяга к красоте и, особенно, к красивой жизни ее и подвела. В 2011 году Мишель Альо-Мари пришлось покинуть свой пост после скандальной публикации тунисской газеты "Канар Аншене". Газета опубликовала доказательства того, что министр обороны Франции во время отпуска безвозмездно воспользовалась гостеприимством и щедростью тунисского бизнесмена, близкого к семейному клану свергнутого экс-президента Бена Али. И это – в разгар народных волнений общего кризиса в Тунисе.

Так зачем же в странах Европы продолжают назначать министрами обороны женщин?

Конечно, это и развитие феминизма (равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин).

Но во главе угла – демонстрация пацифизма (пацифистское движение – антивоенное общественное движение, противодействующее военным методам решения политических конфликтов). Пацифи́зм (от лат. pacificus — миротворческий, от pax — мир и facio — делаю) – идеология сопротивления насилию ради его исчезновения.

Короче и грубее говоря: если красивая элегантная дама, публично занимающаяся, к примеру, фитнессом и актёрским мастерством, воспитывающая детишек, стоит «у штурвала» обороны своей страны и мирно лучезарно улыбается в телекамеры, либо полуобнажённой – с обложек журналов – то войне не бывать! Миру – мир и восклицательный знак!

Что ж, возможно, это действует как успокоительное средство на граждан страны?.. Удивительно инфантильный подход к проблеме, но – факт.

Можно было бы ещё понять, если б в Израиле назначили женщину министром обороны – потому что там девушки реально служат в армии, и если кто-то из них самоотверженностью и подвигами в военных действиях заслужил продвижения по службе – почему бы и нет? Подчиненные будут уважать такую начальницу.

Но какое уважение подчиненных вызывает женщина -министр обороны в перечисленных нами странах? (А в армии, как известно, мнение у солдата не спрашивают – копай от забора и до вечера, и дисциплина превыше всего). Но… что творится в душе у мужчины-воина? Например, на обязательных военных ритуалах – когда стоит строй солдат, и каждый должен отдавать честь… кому? За какие такие заслуги? Какие чувства может это вызывать у военнообязанных , от призывника срочной службы до офицера, кроме чувства скрытой ярости, унижения, оскорбления? А как ЭТО может ещё восприниматься воином? Да как издевательство над своей честью и достоинством, и это честный ответ, который пусть никто не придаст публичности, но эмоционально обсудят в казармах.





