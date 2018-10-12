//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

НЛО потерпел крушение в небе над Санкт-Петербургом
2

Легкий способ избежать инсульта головного мозга назвали в сети
3

Украинская армия получила отпор от ополченцев и понесла новые потери в Донбассе
4

Китайцы не могут поверить, что США решили воевать всерьёз
5

Порошенко готовит Украину к войне?

//В мире 13+

В странах Европы министрами обороны назначают женщин. Что бы это значило?

12 октября 2018, 10:21 [«Аргументы Недели», Светлана Крылова, писатель, публицист ]

В странах Европы министрами обороны назначают женщин. Что бы это значило?
Урсула Гертруда фон дер Ляйен, министр обороны Германии

В ряде стран Европы министрами обороны являются женщины.  Кто эти дамы? По какому принципу им досталась сверхответственная, прямо скажем – неженская – должность министра обороны страны? Какими мотивами руководствовались их назначенцы? И как «женское главнокомандование» воспринимается солдатами, офицерами – мужчинами и гражданским обществом?


У войны не женское лицо 
Женщины в погонах – воспринимаются… как нечто неадекватное, неправильное, как форс-мажор, как ЧП (если уж даже женщины, хранительницы домашнего очага и уюта, примеряют солдатское (офицерское) обмундирование – значит, дела обстоят совсем плохо). Это наше, российское, массовое восприятие. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины…»
А вот в других странах обстоит иначе.


Германия
Женщина – министр обороны: Урсула Гертруда фон дер Ляйен. С 2005 по 2009 год она возглавляла министерство по делам семьи, с 2009 года по 2013-й – работала министром труда и социальных вопросов. На посту министра обороны Германии – с 2013 года.  Урсула фон дер Ляйен – дочь  Эрнста Альбрехта, видного политика Христианско-демократического союза Германии (ХДС), а также бывшего премьер-министра Нижней Саксонии.
Урсула родилась в Икселе в Брюсселе в 1958 году, (там в Европейской комиссии работал её отец, к 1969 году он дослужился до должности генерального директора), и жила в Бельгии, пока ей не исполнилось 13 лет. В 1971 году семья переехала в Лерте в Ганновере.
Урсула фон дер Ляйен является потомком барона Людвига Кнопа, торговца хлопком из города Бремен, представителя обедневшего купеческого рода, который в 18-летнем возрасте переехал в Россию. В Российской Империи он открыл хлопчатобумажные мануфактуры во многих городах, за что 6 мая 1877 года Император России Александр II пожаловал ему титул барона за большой вклад в развитие российской текстильной промышленности.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет одну из самых мощных армий НАТО, вооруженные силы ФРГ. А по профессии дама… гинеколог. К тому же она – мать семерых детей! И вот сейчас её задача - оборона страны!
Суперняня - так называют соотечественники фрау фон дер Ляйен - сразу же начала бурную деятельность: в первую очередь, она стала интересоваться повседневной жизнью солдат, обстановкой в казармах, наличием яслей для матерей, отпусками.
…Ну что же, весьма по-женски. Других-то проблем в армии и нет? 

Испания 
Мария Маргарита Ро́блес Ферна́ндес, министр обороны Испании с 7 июня 2018 года.
Родилась в Леоне в 1956 году. Испанский юрист, судья и политик.
Маргарита Роблес — дочь адвоката. С 12 лет проживала с семьёй в Барселоне. Изучала юриспруденцию в Барселонском университете. Начала судебную карьеру в 1981 году. В 26 лет была назначена судьёй в Балагере в провинции Льейда, позднее работала также в Сан-Фелиу-де-Льобрегат и Бильбао. В возрасте 34 лет возглавила суд провинции Барселона. По своим взглядам была близка Испанской социалистической рабочей партии, в 1993 году была назначена субсекретарём министерства юстиции Испании. В 1994—1996 годах Роблес занимала должность секретаря министерства внутренних дел Испании при министре Хуане Альберто Бельоче. С сентября 2008 по декабрь 2013 года являлась членом Генерального совета судебной власти. Маргарита Роблес состоит в ассоциации «Судьи за демократию» и активно участвует в её работе.
В мае 2016 года стало известно, что Маргарита Роблес займёт вторую строчку вслед за Педро Санчесом в списке ИСРП по Мадриду на парламентских выборах 26 июня. Маргарита Роблес была среди тех пятнадцати депутатов, которые проголосовали против кандидатуры Мариано Рахоя на пост председателя правительства Испании 29 октября 2016 года. 18 июня 2017 года по результатам XXXIX съезда ИСРП Маргарита Роблес была избрана пресс-секретарём парламентской группы социалистов в Конгрессе депутатов.
6 июня 2018 года Маргарита Роблес была назначена министром обороны Испании в правительстве Педро Санчеса.

 

Чехия
Чехия в последние годы прославилась сразу двумя назначениями женщин на пост министра обороны. С 2007 по 2009 это кресло занимала… бывшая джазовая певица Власта Парканова. Она «прославилась» как ярая сторонница размещения американской ПРО в Польше и Чехии. На посту министра обороны страны она пробыла всего лишь 2 года.
Потом армией Чехии руководила Каролина Пик. Всего за неделю работы в должности минобороны эта женщина умудрилась вызвать ненависть у всего генералитета Чехии, и даже у президента страны. Первым делом она уволила 3 высокопоставленных сотрудников военного ведомства, в числе которых был и ее первый заместитель - генерал Властимил Писек, популярный в войсках. К тому же хороший друг президента… Когда Каролина Пик начала всех увольнять, Властимил Писек и его коллеги в погонах нажали на нужные рычаги в правительстве и - через 8 дней работы дамочку уволили. Однако, её это ничуть не расстроило. Освободив кресло министра обороны, Каролина Пик тут же снялась в купальнике для мужского журнала.


Япония
Даже консервативная Япония не осталась в стороне от таких сомнительных «прогрессивных» нововведений и осмелилась доверить пост министра обороны женщине.
Итак, знакомимся - Юрико Коикэ. В 2007 году она возглавила военное ведомство островного государства, но продержалась на руководящей должности один месяц. Юрико Коикэ была вынуждена подать в отставку в связи со скандалом, связанным с утечкой секретных сведений об американской противоракетной системе "Иджис"…
Сама Юрико Коикэ – в прошлом популярная телеведущая - как-то даже призналась, что ее главная проблема – не как командовать генералами-мужчинами, а что надеть для строевого смотра. А что? Она очень элегантно смотрелась на этом посту!

Албания
Мими Кодели. Однажды на посту министра обороны дебютировала в качестве актрисы на сцене театра Тираны в спектакле «Семь». Эксперты шутят, что если бы на Албанию напала вражеская армия во время репетиций, то захватила бы страну без единого выстрела.


Нидерланды
Жанин Хеннис-Пласшерт. После ее назначения выяснилось, что треть всех военнослужащих голландской армии… профнепригодны. Некоторые – по уровню подготовки, другие – по состоянию здоровья. Хозяйственная и экономная женщина старалась сократить расходы на закупку современного оружия. Жанин даже расформировала два танковых батальона. Министр обороны Нидерландов явно не любила все, что связано с войной. Она даже вернула из Турции голландские зенитно-ракетные комплексы Патриот, которые по соглашению НАТО располагались на границе с Сирией.


Франция
Мишель Аллио-Мари - экс-министр обороны Франции – любит выглядеть идеально. Сограждане её величали и «Гретой Гарбо» - за пристрастие к элегантным нарядам, и «экстремальным министром» - за прыжки с парашютом… А из министерского кресла госпожа Аллио-Мари вылетела за то, что злоупотребила служебным положением.

Тяга к красоте и, особенно, к красивой жизни ее и подвела. В 2011 году Мишель Альо-Мари пришлось покинуть свой пост после скандальной публикации тунисской газеты "Канар Аншене". Газета опубликовала доказательства того, что министр обороны Франции во время отпуска безвозмездно воспользовалась гостеприимством и щедростью тунисского бизнесмена, близкого к семейному клану свергнутого экс-президента Бена Али. И это – в разгар народных волнений общего кризиса в Тунисе.

Так зачем же в странах Европы продолжают назначать министрами обороны женщин?
Конечно, это и развитие феминизма (равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин).
Но во главе угла – демонстрация пацифизма (пацифистское движение – антивоенное общественное движение, противодействующее военным методам решения политических конфликтов). Пацифи́зм (от лат. pacificus — миротворческий, от pax — мир и facio — делаю) – идеология сопротивления насилию ради его исчезновения. 
Короче и грубее говоря: если красивая элегантная дама, публично занимающаяся, к примеру, фитнессом и актёрским мастерством, воспитывающая детишек, стоит «у штурвала» обороны своей страны и мирно лучезарно улыбается в телекамеры, либо полуобнажённой – с обложек журналов – то войне не бывать! Миру – мир и восклицательный знак!
Что ж, возможно, это действует как успокоительное средство на граждан страны?.. Удивительно инфантильный подход к проблеме, но – факт.
Можно было бы ещё понять, если б в Израиле назначили женщину министром обороны – потому что там девушки реально служат в армии, и если кто-то из них самоотверженностью и подвигами в военных действиях заслужил продвижения по службе – почему бы и нет? Подчиненные будут уважать такую начальницу.
Но какое уважение подчиненных вызывает женщина -министр обороны в перечисленных нами странах? (А в армии, как известно, мнение у солдата не спрашивают – копай от забора и до вечера, и дисциплина превыше всего). Но… что творится в душе у мужчины-воина? Например, на обязательных военных ритуалах – когда стоит строй солдат, и каждый должен отдавать честь… кому? За какие такие заслуги? Какие чувства может это вызывать у военнообязанных , от призывника срочной службы до офицера, кроме чувства скрытой ярости, унижения, оскорбления? А как ЭТО может ещё восприниматься воином? Да как издевательство над своей честью и достоинством, и это честный ответ, который пусть никто не придаст публичности, но эмоционально обсудят в казармах.



Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева

Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева

В Могилеве в пятницу состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Контакт произошел перед участием политиков в Форуме регионов.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии очередной столичный банк

ЦБ лишил лицензии очередной столичный банк

Утром в пятницу, 12 октября, ЦБ лишил лицензии на проведение операций очередной московский банк. Соответствующая информация к настоящему моменту опубликована на официальном портале регулятора.

//В мире

Названы возможные причины аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ"

Названы возможные причины аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ"

Накануне ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС пилотируемый корабль "Союз МС-10", потерпела крушение. К настоящему моменту названы три возможные причины случившегося.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Выложен прогноз о наступлении ВСУ на стратегических участках фронта в Донбассе

Выложен прогноз о наступлении ВСУ на стратегических участках фронта в Донбассе

Вооруженные силы Украины в обозримом будущем могут осуществить наступление на народные республики Донбасса. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.

//Общество

Саратовского министра раскритиковали за слова о возможности жить на 3,5 тысячи

Саратовского министра раскритиковали за слова о возможности жить на 3,5 тысячи

Депутат Госдумы Николай Панков жестко раскритиковал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

В странах Европы министрами обороны назначают женщин. Что бы это значило?

В странах Европы министрами обороны назначают женщин. Что бы это значило?

В ряде стран Европы министрами обороны являются женщины. Кто эти дамы? По какому принципу им досталась сверхответственная, прямо скажем – неженская – должность министра обороны страны? Какими мотивами руководствовались их назначенцы?

//В мире

Ураган "Майкл" опустошил базу ВВС США в штате Флорида

Ураган "Майкл" опустошил базу ВВС США в штате Флорида

Сегодня стало известно, что ураган "Майкл" фактически опустошил базу ВВС Тиндалл, расположенную в американском штате Флорида. Соответствующее заявление сделали представители воинской части.

//Культура

Екатерина Волкова: «Одно стихотворение Лимонова оказалось пророческим»

Екатерина Волкова: «Одно стихотворение Лимонова оказалось пророческим»

Актриса, певица и модель Екатерина Волкова, при ее хрупкой внешности, стойкий оловянный солдатик. Снялась более, чем в 60 фильмах и сериалах, играет в театре, поет в своей джазовой группе «Агафонников-бэнд».

//Общество

Синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

Синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

Сегодня, в пятницу 12 октября, и до конца недели в столичном регионе будет держаться сухая и теплая погода с переменной облачностью без осадков. Температура будет выше климатической нормы.

//Общество

Опубликовано найденное в трудах Ньютона пророчество о конце света в 2060 году

Опубликовано найденное в трудах Ньютона пророчество о конце света в 2060 году

В трудах британского физика и математика Исаака Ньютона найдено пророчество о конце света в 2060 году. Об этом рассказывается в заметке, которая некоторое время назад была опубликована отечественными СМИ.

//Общество

В Совфеде оценили слова саратовского министра о прожиточном минимуме

В Совфеде оценили слова саратовского министра о прожиточном минимуме

В Совете Федерации оценили сегодня слова министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что для нормальной жизни 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно.

//Новости партнеров

//Общество

В Екатеринбурге выпал первый снег, но горожане не готовы к "такому повороту"

В Екатеринбурге выпал первый снег, но горожане не готовы к "такому повороту"

В пятницу, 12 октября, в Екатеринбурге выпал первый снег, однако горожане оказались не готовы к "такому повороту". Согласно последней информации, небольшой снегопад начался с раннего утра.

//В мире

Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Бывший супруг герцогини Сассекской Меган женился. Согласно последней информации, режиссер по имени Тревор Энгельс сочетался браком с диетологом Трейси Курланд, с которой он долгое время встречался.

//Общество

Кадыров отправил разгневавшего его чеченца на уборку улиц в Грозном

Кадыров отправил разгневавшего его чеченца на уборку улиц в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченец, вызвавший его гнев своим недостойным поведением в общественном транспорте Москвы, трудоустроен в Грозном на благоустройстве города.

//Наука

Ученые обнаружили способ выявления онкологии при помощи простой воды

Ученые обнаружили способ выявления онкологии при помощи простой воды

Ученые из Университета Страны Басков провели исследования и обнаружили новый способ диагностики рака на ранней стадии. Согласно последней информации, в этом могут помочь молекулы обычной воды.

//Происшествия

В центре Петербурга произошла массовая драка, погиб человек

В центре Петербурга произошла массовая драка, погиб человек

В центре Санкт-Петербурга в минувший четверг произошла массовая драка. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе конфликта погиб один человек, а другой получил ранения.

//Общество

Стало известно, сколько в Москве продлится золотая осень

Стало известно, сколько в Москве продлится золотая осень

Синоптики рассказали, сколько в Москве продлится красивая золотая осень. Соответствующей информацией утром в пятницу, 12 октября, поделился главный специалист "Мосприроды" Валентин Волков.

//В мире

Претендентка на должность постпреда США при ООН не приняла предложение Трампа

Претендентка на должность постпреда США при ООН не приняла предложение Трампа

Бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Дина Пауэлл категорически отказалась занять пост постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.

//В мире

Порошенко приказал открывать огонь из всего оружия в Донбассе

Порошенко приказал открывать огонь из всего оружия в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ украинским военным в Донбассе использовать любое имеющееся в их распоряжении оружие и открывать из него огонь в качестве ответной меры.

//Новости СМИ2

//В мире

Мелания Трамп считает себя "самым затравленным" человеком на планете

Мелания Трамп считает себя "самым затравленным" человеком на планете

Супруга президента США Мелания Трамп призналась, что считает себя самым затравленным человеком на планете. По мнению первой леди, мировая общественность относится к ней весьма несправедливо.

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева вышла на сцену вместе с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева вышла на сцену вместе с Валерием Меладзе

Поклонники ликуют: «Наконец-то дождались!». На днях певица Альбина Джанабаева и ее супруг, певец Валерий Меладзе, вышли вместе на сцену. Этого дуэта поклонники артистов ждали несколько лет.

//Общество

Накануне выборов Порошенко планирует посадить Юлию Тимошенко?

Накануне выборов Порошенко планирует посадить Юлию Тимошенко?

Грядущие выборы могут стать причиной уголовного преследования Юлии Тимошенко. Об этом корреспонденту АН рассказал инсайдер украинской политики.

//Шоу-бизнес

СМИ: Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за дочь

СМИ: Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за дочь

Российская певица Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за младшую дочь. По словам известной артистки, ей не удалось "победить судебную систему Соединенных Штатов Америки".

//Происшествия

Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО "Бутырка"

Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО "Бутырка"

Утром в пятницу, 12 октября, стало известно, что российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры столичного СИЗО "Бутырка". Об этом сообщили в ОНК Москвы.

//В мире

МИД: Россию не удастся запугать ультиматумами

МИД: Россию не удастся запугать ультиматумами

Руководитель департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко в пятницу, 12 октября, заявил, что нашу страну невозможно запугать ультиматумами.

//Новости Redtram

//Общество

Бесплатный гроб для экс-губернатора

Бесплатный гроб для экс-губернатора

Обычно уходящих в отставку региональных начальников простой люд провожает тихим незлобивым словом: «Умер Ефим и хрен с ним!». Но в случае с бывшим курским столоначальником А. Михайловым вышло наоборот. Провожая его либо на покой, либо на новую работу куряне желали ему целых 3-х лет жизни.

//Происшествия

В Шереметьево из-за неисправности совершил экстренную посадку самолет SSJ100

В Шереметьево из-за неисправности совершил экстренную посадку самолет SSJ100

В московском аэропорту Шереметьево совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Согласно последней информации, воздушному судну пришлось экстренно приземлиться из-за неисправности.

//В мире

Киевский офицер рассказал об опасности введения военного положения на Украине

Киевский офицер рассказал об опасности введения военного положения на Украине

Введение военного положения, о возможности которого ранее заявляли киевские власти, обернется для страны опасными последствиями. Такую точку зрения озвучил украинский офицер запаса Мирослав Гай.

//Происшествия

Жители Кургана сбросили пианино с девятого этажа, оно упало на иномарку

Жители Кургана сбросили пианино с девятого этажа, оно упало на иномарку

В минувший четверг, 11 октября, в Кургане из окна девятого этажа выбросили пианино. Согласно последней информации очевидцев случившегося, музыкальный инструмент рухнул прямо на автомобиль.

//В мире

Порошенко провозгласил победу над "московскими демонами"

Порошенко провозгласил победу над "московскими демонами"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих соотечественников с предоставлением автокефалии украинской православной церкви и назвал это событие «победой над московскими демонами».

//В мире

В МИД Венгрии заявили, что политика Украины достигла "ужасающего дна"

В МИД Венгрии заявили, что политика Украины достигла "ужасающего дна"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил нынешнюю политику украинских властей. В частности, дипломат весьма жестко отозвался о деятельности Киева в отношении венгров, живущих на территории Украины.

//Общество

Григорий Распутин. "Божий человек" или "Нечистая сила"?

Григорий Распутин. "Божий человек" или "Нечистая сила"?

Почти сто лет имя Григория Ефимовича Распутина-Новых окружено всевозможными легендами. Кем был этот сибирский мужик? Мученик или грешник? Святой или развратник? Кем дана была ему сила? Богом или нечестью? Чего добивался он от царской семьи?

//Общество

Норкин выгнал из студии Александра Никонова за грубость в адрес своей матери

Норкин выгнал из студии Александра Никонова за грубость в адрес своей матери

Телеведущий Андрей Норкин в минувший четверг, 11 октября, выгнал из студии программы "Время покажет" писателя Александра Никонова. По мнению журналиста, литератор неуважительно высказался о его матери.

//В мире

Пушков раскрыл предполагаемый план США по Донбассу

Пушков раскрыл предполагаемый план США по Донбассу

Алексей Пушков рассказал о предполагаемом плане Соединенных Штатов по Донбассу. Соответствующее заявление представитель российского Совета Федерации сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

//Общество

Саратовский министр заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей

Саратовский министр заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова 10 октября после заседания думской рабочей группы заявила, что каждый может нормально жить на прожиточный минимум в размере 3,5 тыс. руб.

//В мире

НАТО проведет не менее 20 "экспериментов" в рамках учений у российских границ

НАТО проведет не менее 20 "экспериментов" в рамках учений у российских границ

Североатлантический альянс планирует провести не менее двадцати "экспериментов" в рамках самых масштабных за последние годы учений у российских границ под названием Trident Juncture ("Единый трезубец").

//В мире

В Крыму оценили призыв украинских властей наказывать за использование моста

В Крыму оценили призыв украинских властей наказывать за использование моста

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказался о призывах Киева наказывать за использование Крымского моста. Ранее предлагалось ввести санкции лишь против тех, кто возводил конструкцию.

//Общество

Певица, перекрывшая МКАД для съемок клипа, проведет ночь в отделении полиции

Певица, перекрывшая МКАД для съемок клипа, проведет ночь в отделении полиции

Певица Оксана Яковлева задержана правоохранительными органами за съемки клипа на МКАД. Сотрудники ГИБДД остановили машину девушки, когда она ехала на интервью, и доставили в отделение полиции.

//Общество

Эксперт о постановлении Синода: "Сегодня печальный день"

Эксперт о постановлении Синода: "Сегодня печальный день"

Эксперт прокомментировал постановление Константинопольского синода подтвердить принятое решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви и снятие анафемы с Филарета и Макария.

//Спорт

Павел Мамаев, как и Кокорин, арестован на два месяца

Павел Мамаев, как и Кокорин, арестован на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал второго футболиста-скандалиста. Павел Мамаев вслед за Александром Кокориным арестован на два месяца — до 8 декабря. Мамаев просил судей не помещать его под арест.

//В мире

Формирование правительства Латвии: кто будет править страной?

Формирование правительства Латвии: кто будет править страной?

Закончились выборы в 13 Сейм Латвии. И сразу же возникли неотложные вопросы: Латвией впервые будет руководить русскоязычная коалиция? Или же страна останется под проевропейскими и пронатовскими силами? Обсуждение идет полным ходом. Есть варианты…

//Общество

"Вся Россия" объединила медиа

"Вся Россия" объединила медиа

Вся пишущая Россия собралась в Сочи. На курорте прошел традиционный форум журналистов. Его участниками стали почти 1400 представителей медиа со всей страны. Федеральные тележурналисты, редактора и корреспонденты районных изданий собрались, чтобы обсудить актуальные тенденции профессии.

//Шоу-бизнес

Муж Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фразой "свобода и только вперёд"

Муж Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фразой "свобода и только вперёд"

Муж и коллега актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фото и подписью к нему "свобода.... и только вперёд", опубликованным в соцсети Instagram. Забили тревогу поклонники 40-летней Екатерины Климовой.

//Общество

Футболист Александр Кокорин арестован в Москве на два месяца

Футболист Александр Кокорин арестован в Москве на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина на два месяца до 8 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Кокорина подозревают в "хулиганстве, совершенном группой лиц".

//Политика

Путин доверил Старовойту Курскую область, Башкирию - Хабирову

Путин доверил Старовойту Курскую область, Башкирию - Хабирову

Президент РФ Владимир Путин 11 октября назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии. Курскую область глава государства доверил Роману Старовойту, Башкортостан - Радию Хабирову.

//Спорт

Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что покинет UFC и откажется от гонорара за поединок с Конором Макгрегором, если руководство не пойдет на его условия.

//Политика

Главой Башкирии может стать мэр подмосковного Красногорска

Главой Башкирии может стать мэр подмосковного Красногорска

Глава Республики Башкирия Рустэм Хамитов в четверг, 11 октября, подал в отставку, его может сменить мэр подмосковного города Красногорска Радий Хабиров. Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий.

//Общество

Под Чебоксарами самосвал врезался в автобус, много погибших

Под Чебоксарами самосвал врезался в автобус, много погибших

В Чувашии под Чебоксарами произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли, по разным данным, от восьми до 11 человек. Микроавтобус Fiat ехал из Канаша в Москву, и столкнулся с самосвалом.

//Общество

В Крыму в детсадах объем порций не соответствовал нормам, заявленным в меню

В Крыму в детсадах объем порций не соответствовал нормам, заявленным в меню

В детсадах и школах Симферопольского района нарушена организация питания в части хранения продуктов, их качества и соответствия объема порций указанным в меню,

//В мире

Константинополь снял анафему с Филарета и Макария, но УПЦ об этом не знает

Константинополь снял анафему с Филарета и Макария, но УПЦ об этом не знает

Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария. У Украинской православной церкви нет данных о решении Синода.

//Шоу-бизнес

Сафронов рассекретил возвышенные, но свободные отношения с Понаровской

Сафронов рассекретил возвышенные, но свободные отношения с Понаровской

Художник Никас Сафронов рассекретил роман с певицей Ириной Понаровской. В то время как артистка почти не выходит на сцену, занимается семьей и любимыми внуками, художник пустился в воспоминания.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры