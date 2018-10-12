Пушков раскрыл предполагаемый план США по Донбассу

Алексей Пушков рассказал о предполагаемом плане Соединенных Штатов по Донбассу. Соответствующее заявление представитель российского Совета Федерации сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

Сенатор отметил, что, по его мнению, Вашингтон вместе с Киевом намерены заморозить конфликт на востоке Украины. Этой цели США хотят добиться с помощью миротворческого контингента ООН, который, согласно задумке американцев, будет играть оккупационную роль, написал Пушков.

Ранее в сети процитировали политического эксперта Виталия Кулика, который предрек, что появление миротворцев на территории Донбасса не поспособствует возвращению региона в состав Украины.