Североатлантический альянс планирует провести не менее двадцати "экспериментов" в рамках самых масштабных за последние годы учений у российских границ под названием Trident Juncture ("Единый трезубец").

Учебные маневры пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии. В них примут участие примерно 50 тысяч военнослужащих из 30 стран.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные командования, учения позволят протестировать и развить уже существующие или принципиально новые возможности военных и техники. Планируется обеспечить самые высокие экспериментальные результаты без риска для ключевых задач учений.