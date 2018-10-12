В Крыму оценили призыв украинских властей наказывать за использование моста

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказался о призывах Киева наказывать за использование Крымского моста. Ранее предлагалось ввести санкции лишь против тех, кто возводил конструкцию.

Шеремет отметил, что подобные призывы украинских властей являются абсурдными. Политик предположил, что Киев заразился опасной "болезнью" – человеконенавистничеством. Именно поэтому, как считает депутат, Украине нравится вредить жителям Республики Крым.

В беседе с РИА "Новости" Михаил Шеремет отметил, что Европейскому Союзу и НАТО пора вводить ограничения против собственных ставленников, которые сейчас находятся у власти на Украине. Он также добавил, что киевские власти в настоящий момент очень токсичны, поэтому их следует остерегаться.