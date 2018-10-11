Константинополь снял анафему с Филарета и Макария, но УПЦ об этом не знает

Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария. У Украинской православной церкви нет данных о решении Синода Вселенского патриархата об удовлетворении апелляций на анафему Филарета и Макария.

Ранее источник в церковных кругах Греции сообщил РИА Новости, что Синод Константинопольского патриархата в четверг снял анафему с украинских раскольников — с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь, для предоставления автокефалии Украине, но это решение незаконно.

В официальном заявлении Вселенского патриархата говорится, что в четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил намерения предоставить автокефалию украинской церкви, а также cнял анафему, наложенную Русской православной церковью (РПЦ), с глав двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича).

Глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов сообщил, что пока официально не подтверждена информация и о признании Константинополем незаконной "аннексии" киевской митрополии русской церковью в 1686 году. "Это очень особенное решение было бы", — отметил Анисимов, назвав решение об отмене присоединения, которое состоялось 300 лет назад, "бредом".