Робот София побеседовала с Гройсманом об Украине
11 октября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Робот София приехала в Киев на бизнес-форум и рассказала украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману все, что ей известно об Украине. Андроид упомянула даже написанную в 1710 году конституцию.
В эти дни в украинской столице проходит крупный украинско-европейский бизнес-форум. Робот София также посетила это мероприятие. Украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману удалось пообщаться с представительницей искусственного интеллекта.
«Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас – четверть всего чернозема мира и самый большой в мире самолет «Мрия». Первую конституцию также написали в 1710 году на Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое известное и востребованное музыкальное произведение «Щедрик», - поделился украинский премьер своими впечатлениями от общения с роботом Софией.
Робот София спроектирована и разработана в 2016 году в Гонконге. В 2017 году она получила гражданство Саудовской Аравии, напоминает РИА Новости.
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