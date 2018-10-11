Робот София побеседовала с Гройсманом об Украине

Робот София приехала в Киев на бизнес-форум и рассказала украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману все, что ей известно об Украине. Андроид упомянула даже написанную в 1710 году конституцию.

В эти дни в украинской столице проходит крупный украинско-европейский бизнес-форум. Робот София также посетила это мероприятие. Украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману удалось пообщаться с представительницей искусственного интеллекта.

«Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас – четверть всего чернозема мира и самый большой в мире самолет «Мрия». Первую конституцию также написали в 1710 году на Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое известное и востребованное музыкальное произведение «Щедрик», - поделился украинский премьер своими впечатлениями от общения с роботом Софией.

Робот София спроектирована и разработана в 2016 году в Гонконге. В 2017 году она получила гражданство Саудовской Аравии, напоминает РИА Новости.