В Средиземном море задержана украинская яхта с нелегальными мигрантами

В Средиземном море правоохранительными органами Греции задержана украинская яхта, на борту которой находилось 57 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту, перевозившую 57 мигрантов. Члены экипажа судна – три украинца. На следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, занимавшейся отправкой завербованных граждан Украины за границу. В дальнейшем их втягивали в противоправную деятельность по перевозке мигрантов», - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По утверждению украинской госпогранслужбы, вовлеченные в преступную деятельность по незаконной переправке мигрантов с Ближнего Востока в страны ЕС украинцы понятия не имели об истинных целях перевозки людей на прогулочных яхтах по Средиземному морю. Между тем, в греческих тюрьмах находятся около 150 граждан Украины, осужденных за этот вид деятельности, сообщает РИА Новости.