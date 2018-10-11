На юге Израиля включились сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в четверг в приграничных районах на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных ударах, предположительно, с территории сектора Газа.

Воздушная тревога оказалась ложной, сирены сработали случайно. Однако вооруженные силы Израиля успели выпустить одну из своих противоракет в районе границы с сектором Газа.

Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства. В пресс-службе армии Израиля заявили, что систему ПВО «Железный купол» применили по ошибке.

Один перехватчик среагировал на ложный сигнал: "Никаких пусков не было обнаружено в секторе Газа на израильской территории", - уточнили в армии.