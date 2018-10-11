На юге Израиля включились сирены воздушной тревоги
11 октября 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сирены воздушной тревоги сработали в четверг в приграничных районах на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных ударах, предположительно, с территории сектора Газа.
Воздушная тревога оказалась ложной, сирены сработали случайно. Однако вооруженные силы Израиля успели выпустить одну из своих противоракет в районе границы с сектором Газа.
Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства. В пресс-службе армии Израиля заявили, что систему ПВО «Железный купол» применили по ошибке.
Один перехватчик среагировал на ложный сигнал: "Никаких пусков не было обнаружено в секторе Газа на израильской территории", - уточнили в армии.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес