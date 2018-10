Видео, как в США из самолета выгоняют женщину с белкой

Самолет, следующий по маршруту Орландо - Кливленд, эвакуировали из-за женщины, которая пронесла на борт ручную белку в качестве моральной поддержки. Об этом сообщило издание The Sun.

Пожилая женщина заявила бортпроводникам, что боится летать и потому взяла с собой белку, которая оказывает ей "психологическую поддержку".

По правилам авиакомпании, пассажир может взять с собой животное, но женщина не предупредила, что это будет белочка. А перевозка грызунов запрещена.

Пассажирка с пушистым "психологом" не пожелала покинуть самолет. В результате члены экипажа вызвали полицейских, которые урегулировали ситуацию.

Всех пассажиров при этом также попросили покинуть салон воздушного судна. В итоге вылет запланированного рейса был задержан на два часа.

A woman was removed from a flight departing from Orlando after bringing an 'emotional support squirrel' on the plane. Police were called when she refused to leave the plane. STORY: https://t.co/qcyHmqNvL4 pic.twitter.com/WYTFNBAeFf