Депутат Рады рассказал, как Волкер угрожал снятием санкций с России
11 октября 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Продление закона об особом статусе Донбасса продавил в Верховной раде спецпредставитель США Курт Волкер под угрозой снятия санкций с России, заявил украинский депутат Александр Вилкул.
На «непубличной» встрече накануне голосования спецпредставитель США на Украине Курт Волкер запугал украинских представителей парламентских фракций тем, что половина европейских стран настроена на отмену ограничительных мер в отношении России из-за серьезных экономических потерь.
«Если вы сейчас не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции. Соответственно, рассыплется вся конструкция, которая есть на сегодня», - процитировал украинский депутат ультимативное заявление Курта Волкера. Поэтому, считает Александр Вилкул, многие украинские парламентарии голосовали не за мир на Донбассе, а за сохранение режима антироссийских санкций, сообщает «КП».
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