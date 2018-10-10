Лукашенко: возможность вступления Белоруссии в состав России исключена

Белорусский лидер Александр Лукашенко днем в среду, 10 октября, сделал важное заявление. По словам политика, возможность вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации полностью исключена.

Лукашенко отметил, что его страна является суверенной и независимой. Он также подчеркнул, что в современном мире смешно говорить о включении Белоруссии в состав РФ. Как передает RT , ссылаясь на слова белорусского лидера, он ни разу не замечал подобных намеков со стороны президента России.

Александр Лукашенко также сегодня добавил, что жители его страны видят в Российской Федерации исключительно близкого союзника.