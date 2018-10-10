Призывавший убивать русских миллионер нашел способ заманить Донбасс на Украину

Киевский миллионер Геннадий Балашов придумал способ заманить отделившийся от Украины Донбасс в состав страны. Высказывания предпринимателя приведены в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Балашов полагает, что регион можно вернуть с помощью «любви и понимания». По мнению бизнесмена, которого процитировал сайт «Русская весна», Киев должен вывести армию из зоны конфликта, сесть за стол переговоров с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, начать открытую торговлю с республиками и оказать помощь в восстановлении их инфраструктуры.

Ранее предприниматель делал противоположные по смыслу заявления. Так, на митинге, состоявшемся в Киеве весной 2014 года, Геннадий Балашов призвал убивать русских в Крыму, Донецке и Харькове. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.