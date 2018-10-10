Иванке Трамп не достанется высокая должность при ООН

Дочь и советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отказалась от высокой должности в ООН. Ранее стало известно, что постпред США при организации Никки Хейли уходит в отставку.

После этого в некоторых изданиях появились слухи о том, что американский лидер планирует назначить на этот пост свою дочь Иванку, передает kp.ru.

Женщина призналась, что для нее большая честь работать в Белом доме и сотрудничать с прекрасными людьми. Иванка Трамп не сомневается, что президент США выдвинет на должность постоянного представителя страны в ООН достойного кандидата. Она, однако, подчеркнула, что пост достанется не ей.