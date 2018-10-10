СМИ: в США планируют производить копии российского оружия

Силы специального назначения Армии США хотят наладить в стране производство российского оружия. Соответствующую информацию в среду, 10 октября, предоставили сотрудники одного из американских изданий.

Согласно некоторым данным, компаниям, способным раскрыть технологию и модернизировать пулеметы Калашникова и НСВ "Утес", предложат гранты. Эти предприятия должны будут произвести копии оружия, передает National Interest.

Одно из ключевых условий финансирования компаний-кандидатов заключается в том, что вооружения должны будут изготавливаться исключительно на территории США с применением материалов, произведенных в Америке.

Авторы статьи полагают, что два пулемета являются лишь начальной задачей, а впоследствии могут быть созданы копии и других иностранных видов оружия.