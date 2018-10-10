СМИ: в США планируют производить копии российского оружия
10 октября 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
Силы специального назначения Армии США хотят наладить в стране производство российского оружия. Соответствующую информацию в среду, 10 октября, предоставили сотрудники одного из американских изданий.
Согласно некоторым данным, компаниям, способным раскрыть технологию и модернизировать пулеметы Калашникова и НСВ "Утес", предложат гранты. Эти предприятия должны будут произвести копии оружия, передает National Interest.
Одно из ключевых условий финансирования компаний-кандидатов заключается в том, что вооружения должны будут изготавливаться исключительно на территории США с применением материалов, произведенных в Америке.
Авторы статьи полагают, что два пулемета являются лишь начальной задачей, а впоследствии могут быть созданы копии и других иностранных видов оружия.
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