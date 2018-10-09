В Совфеде прокомментировали отставку Никки Хейли

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 9 октября, высказался об отставке постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли.

По словам сенатора, этот шаг ослабляет позиции главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по отношению к его оппонентам. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Косачева, Хейли уходит в тот момент, когда американский президент находится под жестким прессингом журналистов и Конгресса.

Политик убежден, что отставка Никки Хейли не являлась спонтанным решением, вероятно, договоренность была достигнута задолго до данного события. В Белом доме ранее уточнили, что постпред США при ООН сообщила о намерении покинуть пост за полгода.