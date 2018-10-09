Раскрыто значение локальных ударов ВСУ по ополченцам для наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины должны проводить локальные боевые операции против ополченцев Донбасса. С таким призывом к военным выступил киевский журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, для того, чтобы в дальнейшем армия смогла выполнить план вторжения в ДНР и ЛНР, силовикам необходимо уже сейчас получить практику наступления на тактическом уровне. Журналист полагает, что ВСУ следует предпринимать атакующие действия на локальных участках. Если такая боевая работа производиться не будет, война на востоке страны затянется, отметил Бутусов. Согласно его точке зрения, в этом случае Донбасс станет вторым Нагорным Карабахом, противостояние вокруг которого продолжается ни один десяток лет, пишет politnavigator.net.

Ранее во вторник сообщалось, что СМИ опубликовали сведения о катастрофическом оттоке личного состава из воюющей с ополченцами ДНР и ЛНР украинской армии.