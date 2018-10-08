Крутые виражи истребителя МиГ-21 восхитили американцев
8 октября 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист The Drive Тайлер Роговэй прокомментировал видео с маневрами румынского истребителя МиГ-21 Lancer, которое разместило министерство национальной обороны Румынии на своей странице в Facebook.
Съемки ведутся из кабины пилота, поэтому возникает полный эффект присутствия. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру.
В статье «Киноавиация: ролики за неделю, которые вы обязаны посмотреть» журналист пишет, что МиГ напоминают зрителям, как часто в мировой авиации используют классический прием «рычага и штурвала».
Разработанные в середине 1950-х годов советские МиГ-21 составляют основу румынских ВВС, сообщает РИА Новости.
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