Крутые виражи истребителя МиГ-21 восхитили американцев

Журналист The Drive Тайлер Роговэй прокомментировал видео с маневрами румынского истребителя МиГ-21 Lancer, которое разместило министерство национальной обороны Румынии на своей странице в Facebook.

Съемки ведутся из кабины пилота, поэтому возникает полный эффект присутствия. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру.

В статье «Киноавиация: ролики за неделю, которые вы обязаны посмотреть» журналист пишет, что МиГ напоминают зрителям, как часто в мировой авиации используют классический прием «рычага и штурвала».

Разработанные в середине 1950-х годов советские МиГ-21 составляют основу румынских ВВС, сообщает РИА Новости.