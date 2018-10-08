Украинец из-за русской речи написал донос на врача, спасшего его ребенка

Украинец - житель Винницы - написал донос в Службу безопасности на русскоговорящего врача, спасшего жизнь его новорожденного ребенка. Украинский гражданин настрочил донос в СБУ в связи с тем, что "был вынужден слушать в больнице русскую речь".

Об этом инциденте написала в соцсети женщина, после общения с заведующим Перинатальным отделением одного из роддомов.

Верховная Рада Украины еще не успела принять закон о насильственной украинизации, в СБУ понесли доносы на граждан, смеющих разговаривать на русском языке, - сообщается на сайте politcentr.ru.

Детский врач рассказал, что родители недоношенного мальчика, очень слабенького, умоляли взять их сына в центр. В Виннице они могли лечить сына, но привезли именно Перинатальное отделение. Медики взяли ребенка, "выходили и выписали розовощекого ребёнка". "Отец малыша.... Нет, не отблагодарил, даже не подарил цветы. А написал донос в СБУ, что был вынужден слушать в больнице русскую речь", - рассказала женщина на своей странице в соцсети.

Пользователи сети комментируют произошедшее. Один мужчина поделился, что его дед был "сталинским НКВДшником". "Вот такие вот люди и написали миллионы доносов, и служивые ничего поделать не могли, ибо не отреагировать - служебное преступление", - комментирует он донос украинца. "Это не шизофрения, это ничто иное, как фанатизм помноженный на возможность сделать больно. Таких бесполезно лечить, просто как-то надо убрать питательную среду для доносов, что, увы сейчас невозможно", - написал комментатор.