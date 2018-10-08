Мужчина напал с ножом на полицейских в парижском метро

В парижском метро неизвестный злоумышленник рано утром в понедельник, 8 октября, напал на сотрудников полиции. Согласно последней информации осведомленных источников, преступник был вооружен ножом.

Происшествие случилось на станции подземки "Барбес". Правоохранители остановили мужчину, который размахивал ножом на платформе.