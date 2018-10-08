В Уэльсе два участника полумарафона скончались после достижения финиша

Полумарафон в уэльском городе Кардифф завершился настоящей трагедией. Согласно последней информации, два участника традиционного забега скончались практически сразу после пересечения финишной черты.

Одному мужчине было 20-30 лет, а возраст второго приближался к четвертому десятку. Более молодой человек участвовал в полумарафоне на 21 километр вместе со своей подругой, которая первой обратилась за помощью, увидев, что спортсмен упал на землю, передает kp.ru.

Обоих участников забега попытались привести в чувство, а затем отправили в Университетскую больницу Уэльса, где медики констатировали смерть мужчин. Согласно последней информации, их сердца просто не выдержали нагрузки. Как уточняет The Sun, подобный инцидент произошел впервые за 15 лет проведения данных соревнований.