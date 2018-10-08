Эксперт раскрыл роль противостояния с Венгрией в возможном «саморазвале» Украины

Конфликт с Венгрией может способствовать «саморазвалу» украинского государства. Такое мнение в разговоре с представителями СМИ высказал эксперт Григорий Миронов.

Ранее Киев выслал венгерского консула, занимавшегося выдачей паспортов среди жителей города Берегово в Закарпатской области. Будапешт в ответ решил предпринять аналогичные действия в отношении одного из украинских дипломатов, работавших на территории страны.

Данные события свидетельствуют о стремительном ухудшении отношений Украины и Венгрии, отметил Григорий Миронов. Согласно его прогнозу, Будапешт с помощью всех доступных ему средств будет защищать венгерскую общину в Закарпатье. Если Киев не санкционирует создание венгерского национального района в Берегово, не исключено, что в будущем между двумя странами начнутся боевые действия. Противостояние с Будапештом может спровоцировать «саморазвал» украинского государства, процитировал эксперта сайт «Новороссия».