Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса
7 октября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское Минобороны представило карту, на которой отмечены заминированные территории Донбасса. Карта опубликована на сайте ведомства. Отмечается, что Украина является одним из наиболее загрязненных минами государств в мире.
Такая карта нужна для того, чтобы снизить угрозы несчастных случаев из-за «несанкционированного» обращения со взрывоопасными предметами, сообщили в Минобороны. Карта подготовлена совместно с благотворительной организацией HALO Trust.
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