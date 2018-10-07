Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса

Украинское Минобороны представило карту, на которой отмечены заминированные территории Донбасса. Карта опубликована на сайте ведомства. Отмечается, что Украина является одним из наиболее загрязненных минами государств в мире.

Такая карта нужна для того, чтобы снизить угрозы несчастных случаев из-за «несанкционированного» обращения со взрывоопасными предметами, сообщили в Минобороны. Карта подготовлена совместно с благотворительной организацией HALO Trust.