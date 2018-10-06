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Латвия выбирает новый сейм: воздействие на избирателей и русская речь президента
6 октября 2018, 21:27 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в Прибалтике ]
Наступил долгожданный и ответственный день для граждан Латвии – парламентские выборы тринадцатого созыва. Что ожидают избиратели от этих выборов? Изменится ли судьба страны? Как и за кого голосуют жители Латвии?
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ?
Порядок выборов в Сейм определяется Сатверсме ( Конституцией), Законом о выборах в Сейм, а также другими юридическо – нормативными актами. Право участвовать в выборах имеют право ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ Латвии, достигшие 18-летнего возраста. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в Латвии или за рубежом, а об участии в выборах в паспорте ставится особая отметка – печать. Выборы проходят на 954 избирательных участках в Латвии и 121 избирательном участке в 45 странах. По данным ЦИК, в целом на места депутатов претендуют 1470 человек из 16-ти партий, то есть на один мандат – 15 кандидатов. Итог, 16 партий, 852 обещания…
НЕРВНЫЕ ВЫБОРЫ: СИГНАЛЫ В ПОЛИЦИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Полиция безопасности к данному часу получила 20 сигналов о возможном противоправном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов. А в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщили, что они получают информацию о возможных нарушениях процесса выборов. Конкретного числа сообщений о нарушениях в БПБК не назвали, но отметили, что звонков поступает достаточно много.
Данную ситуацию прокомментировал Член Президиума Сейма, юрист, экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис: « Я не думаю, что будет очень много нарушений. И уверен, что серьезных нарушений тоже не будет. Да, существуют ошибки, которые можно отнести к разряду… бдительных и не совсем грамотных. Например, избиратель пришел на выборный участок с твердым желанием голосовать. Его регистрируют и дают списки всех партий… Партий 16! А ему дали 15 листов – списков. Он ищет и не находит ту партию, например, за которую хотел проголосовать! Это чисто техническая ошибка. Но человек думает, возможно, что его специально хотят обмануть. Итог – жалоба! Нет, я не слышал на сегодняшний момент о серьезных и злонамеренных нарушений».
НАЦИОНАЛЫ ВОЗМУЩЕНЫ!
Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой, который пришел проголосовать на выборах, навлек на себя резкую критику в социальных сетях. Причина – интервью журналистам на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Суть дело в том, что пресса попросила прокомментировать выборы на двух языках – латышском и русском. Глава государства согласился. «Мы отдаем свои голоса за то, как будет развиваться Латвия в ближайшие четыре года. Избирателю должно быть понятно за кого голосовать из 16 списков. Для этого важен прагматизм, а не политическое шоу», - заключил президент.
Между тем, «национально» настроенные пользователи социальных сетей пришли в негодование:
«Если президент не придерживается государственного языка, стыд!», - возмущается Дзинтра Йорена.
«Он речь начал на русском, а не на латышском, ясно, кому отчитывается! Тряпка! Русская ш…..а», - пишет Нормунд Гаренчик.
«С понедельника нам всем нужно будет говорить по–русски!»,- недоумевает Айя Мелвага.
ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ!
На данный момент, по сообщению ЦИК, явка на выборы составила более 35% от общего количества избирателей. В этих данных учтены также те, кто проголосовал досрочно в течении трех дней до выборов. По мнению ЦИК Латвии явка избирателей ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2014 году. Такую ситуацию не смог обойти своим вниманием премьер – министр Латвии Марис Кучинскис: « Граждане Латвии должны участвовать в выборах, а не следить за происходящим со стороны. Существует две причины. Во-первых, участие в выборах – обязанность граждан. Во-вторых, это показатель веры в то, что можно что-то изменить. Время выразить собственное мнение».
До окончания выборов в Сейм Латвии осталось пару часов… Поживем – увидим…
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